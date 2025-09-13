Giocoso, ma incisivo e pieno di nostalgia, “London Weekend Television” è il terzo capitolo di una trilogia di EP che precedono il nuovo album dei Bluetones, previsto per l’inizio del 2026.

Il nuovo materiale cattura l’energia tipica della band e la maestria melodica che deriva da decenni di collaborazione, abbracciando al contempo il loro lato più giocoso e spensierato.

Il primo assaggio è proprio con la title track. Pimpante e in pieno stile Blueotones.

Tracklist:

  1. London Weekend TV
  2. The Artstocrats
  3. Play Shadow