30. MILANOSPORT

Concrete

[ Factory Flaws ]

La nostra recensione

Un disco che evoca energia post-punk da ogni sua nota e che riesce a distinguersi grazie ad una produzione in cui la cura certosina per i dettagli ed una certa coerenza stilistica di fondo, trasportano l’ascoltatore in un microcosmo fatto di brani incendiari e melodie da imprimere nella testa come delicate immagini oniriche.

(Francesco De Salvin)



Ascolta il disco: Spotify

29. ALESSANDRO “ASSO” STEFANA

Alessandro “Asso” Stefana

[ Ipecac ]

La nostra recensione

Un album, questo omonimo, che conferma la passione per il folk americano antico e moderno, ribadita dal recente tour dedicato a Neil Young di Stefana e Cristiano Godano, un percorso musicale senza nostalgie e gestito con profondo rispetto.

(Valentina Natale)



Ascolta il disco: Spotify

28. THE DEVILS

Let The World Burn Down

[ Go Down Records ]

La nostra recensione

“Horror And Desire” è la degna conclusione di un disco che scorre via in un battibaleno, tra magnetismo epico e liriche sferzanti. Un po’ come se in una sorta di Inferno Dantesco, ignavi e lussuriosi, muniti di chitarra elettrica, improvvisassero delle tiratissime jam-session con Belzebù in persona. Il rock è vivo. I The Devils, bontà loro, ancor di più.

(Francesco De Salvin)

Ascolta il disco: Spotify

27. CASX

Isobel

[ V4V ]

La nostra recensione

Arianna Puccio continua il suo impegno con il progetto CASX (pronunciato CASPER) dopo l’esordio “Nessuno Vuole Essere Mio Amico” uscito l’anno scorso. Questo secondo disco è un vero e proprio concept album ispirato dalla figura di Isobel Gowdie donna scozzese del 1600 anticonformista e ribelle nel rivendicare una diversità espressa nei racconti sulla stregoneria in cui cercava rifugio.

(Valentina Natale)



Ascolta il disco: Spotify

26. swan•seas

Songs in the Key of Blue

[ Shore Dive Records ]

La nostra recensione

“Songs in the Key of Blue” è un vero e proprio trattato di guitar-rock, capace di attingere, in primis, a superlative trame anni ’90 inglesi, senza però dimenticare una particolare epicità e sottobosco romantico che sembrano provenire da eroi anni ’80. Un disco che è quindi un viaggio tra epoche musicali e nello stesso tempo un viaggio introspettivo che spinge l’ascoltatore tra inquieti sfondi uggiosi, mentre bagliori invitanti e armonici danzano davanti agli occhi.

(Riccardo Cavrioli)



Ascolta il disco: Spotify

25. GENERIC ANIMAL

Il Canto Dell’Asino

[ La Tempesta ]

La nostra recensione

Teniamoci aggrappati – assieme a Generic Animal, assieme a Luca Galizia, assieme a Marta Del Grandi, assieme a tutti gli asini che continuano a sopportare la responsabilità dei torti, degli sbagli, delle colpe e degli errori, assieme a tutti quelli che sognano davanti al bancone d’un bar, assieme a tutti quelli che custodiscono fantasie e vinili – ai nostri pensieri più strani, più inconsueti, più eccentrici, più matti o più stravaganti, perché sono proprio queste diversità di prospettiva, questi orizzonti obliqui, questi deliri ad occhi aperti, nonché queste notti dense di musiche, di armonie, di distorsioni e di parole, a permetterci di vedere la realtà per quel che è e, quindi, a raccontarla, a scriverla, a fotografarla, a riprenderla, a cantarla e a tentare di cambiarla.

(Michele Brigante Sanseverino)



Ascolta il disco: Spotify

24. FUWAH

Care

[ autroprodotto ]

La nostra recensione

Contaminazione continua quella dei Fuwah che in “No More Lies” lanciano un accorato grido d’allarme sullo stato del mondo. Dolci e intense armonie quelle di “Distant Sound” che in “Know The How” si fanno speranzose prima della raffinata chiusura affidata a “The Anchor”. Jazz moderno per il quartetto che continua a regalare buone sensazioni.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

23. IL SOGNO DEL MARINARIO

Terzo

[ Improved Sequence ]

La nostra recensione

La band sfrutta a dovere l’elevatissimo tasso tecnico per dar forma a un’opera che unisce urgenza e profondità; due moti dell’anima che si rincorrono per tutti i quaranta minuti di un lavoro che, seppur legato a una visione cerebrale e complessa di alt rock, non è privo di momenti di grande impatto. (Giuseppe Loris Ienco)



Ascolta il disco: Spotify

22. FRANCESCA BONO

Crumpled Canvas

[ WWNBB ]

La nostra recensione

Esordio solista per Francesca Bono degli Ofeliadorme e al fianco di Vittoria Burattini nel duo Bono / Burattini. Canzoni nate in formato demo, chitarra e voce, poi rielaborate e ricomposte tra sperimentazioni rock, echi motorik, atmosfere blues elettriche e oniriche in un invito a fare ciò che si vuole e si è sempre desiderato.

(Valentina Natale)



Ascolta il disco: Spotify

21. ADDICT AMEBA

Caosmosi

[ La Tempesta / Black Sweat Records ]

La nostra recensione

Difficile resistere al ritmo tribale e funky con inserti elettronici della title track che fa viaggiare lontano e corre via veloce e sinuosa tra sax e percussioni, a “Love Lava” col suo cuore mediterraneo e sudamericano, all’anima tex – mex di “Copelandia” a una chiusura riflessiva e d’effetto come “Por Nostalgia”. La Pangea musicale degli Addict Ameba ha molte emozioni da regalare alle menti curiose in cerca di stimoli.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

20. PUA’

Animali

[ WWNBB / Dischi Sotterranei ]

La nostra recensione

Quello formato dai Puà, del resto, è uno dei sodalizi più interessanti dell’attuale scena alternativa. Non solo italiana, ça va sans dire. Già. Perché “Animali” – questo il titolo dell’album d’esordio dei Nostri, co-prodotto da WWNBB Collective e da Dischi Sotterranei – conferma tutte quelle peculiarità che hanno reso il suddetto duo una delle “Next big thing” italiche. Poco da dire.

(Francesco De Salvin)



Ascolta il disco: Spotify

19. BUNUEL

Mansuetude

[ Skin Graft ]

La nostra recensione

Sono surreali ed estremi come, appunto, Luis Bunuel. Il loro suono è minaccioso e il loro hardcore è come la famosa lametta che taglia l’occhio nell’opera indimenticabile e insuperata del grande regista. Per loro stessa ammissione, i membri della band si lasciano trasportare dal flusso creativo e cercano di abitare quei luoghi tra sogno e realtà. Esplorano violenza e grazia, luce e oscurità. Cercano di elevare la violenza e la rabbia ad arte. E ci riescono benissimo, a mio parere.

(Luca Pasquinelli)



Ascolta il disco: Spotify

18. CESARE BASILE

Saracena

[ ViceVersa ]

La nostra recensione

Ribadisce Cesare Basile a completare il quadro di un album che sperimenta con l’uso di sintetizzatori modulari, chitarre, percussioni, strumenti tradizionali (mizwad, piva, rebab, baglama, tanpura) per raccontare l’essere cacciati o il dover lasciare la propria casa con toni duri, persino amari, ma non senza speranza. Un disco istintivo che unisce sapientemente antico e moderno, elettronica e folk in modo affascinante.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

17. COSMO

Sulle Ali Del Cavallo Bianco

[ Columbia ]

La nostra recensione

Le undici canzoni di Cosmo ci restituiscono, invece, la fiducia perduta, nonché un iper-spazio di sogni da poter realizzare, un luminoso parco-giochi di sonorità dance e narrazioni umane che appaiono interessanti proprio perché sono uniche, sono diverse, sono sfuggenti, sono l’oltre che ti entra dentro, che ti fa muovere, ti fa ballare, che ti fa correre incontro a chi ami, mentre, intanto, il sudore e la gioia si mischiano tra loro, si mischiano agli innumerevoli futuri che possiamo pensare, coltivare, provare e continuare a modificare, finché non troveremo quello che ci piace di più, quello che ci rende completi, quello che ci fa felici.

(Michele Briagante Sanseverino)

Ascolta il disco: Spotify

16. UFOMAMMUT

Hidden

[ Neurot ]

La nostra recensione

Gli Ufomammut, consci, quindi, del pericolo e, cioè, del rischio di impazzire, ci offrono, a modo loro, la possibilità concreta di assaporare ed intuire, grazie alle loro trame sonore doom, sludge e stoner metal, intrise di magmatica, intensa e furiosa psichedelia cosmica, quello che c’è là fuori, se provassimo, davvero, almeno per un istante, ad alzare lo sguardo e uscire dai nostri assuefacenti e convenienti schemi mentali.

(Michele Brigante Sanseverino)

Ascolta il disco: Spotify

15. GUINEVERE

To All The Lost Souls

[ La Tempesta ]

La nostra recensione

Esordio sulla lunga distanza incantevole quello di Ginevra Battaglia in arte Guinevere che dopo l’EP “Running In Circles” pubblica un primo album estremamente valido, in equilibrio tra folk, rock e jazz con un sound moderno e personale. Temi come la salute mentale, lutti inattesi e dolorosi, costellano canzoni delicate, forti nella loro fragilità, nella capacità di affrontare argomenti complessi con empatia e onestà.

(Valentina Natale)



Ascolta il disco: Spotify

14. VITTORIO NISTRI, FILIPPO PANCHI

Nistri Panchi

[ Snowdonia ]

La nostra recensione

Un disco senza titolo ma che già dall’evocativa copertina si fa premonitore di ascolti attenti e intensi, dove la predisposizione “aperta” e universale diventa la chiave di accesso ideale per addentrarci in un lavoro di indole sperimentale che però non va mai a disperdere i suoi tratti più emotivi e profondi. (Gianni Gardon)



Ascolta il disco: Spotify

13. IL QUADRO DI TROISI

La Commedia

[ 42Records]

La nostra recensione

La Commedia” messa in atto da una delle formazioni più interessanti del panorama italico, è un lavoro schietto ed essenziale che arriva dritto al punto senza fronzoli o messe in scena. Più che un nuovo capitolo, dunque, un’altra accattivante pagina di un libro, sin qui, oltremodo affascinante. Il Quadro Di Troisi è un quadro d’autore.

(Francesco De Salvin)

Ascolta il disco: Spotify

12. BASEBALL GREGG

Briefs

[ La Barberia ]

La nostra recensione

Dieci piccole perle per appena ventidue minuti in cui la band italo-statunitense dimostra la sua classe e la sua sensibilità pop, deliziandoci ancora una volta tra svariate influenze classiche e moderne e una gentilezza che non viene mai a mancare. Ancora una volta non possiamo che fare i meritati complimenti a Sam e Luca.

(Antonio Paolo Zucchelli)

Ascolta il disco: Spotify

11. EMMA NOLDE

NUOVOSPAZIOTEMPO

[ Carosello ]

La nostra recensione

Emma Nolde riesce ad essere convincente mantenendo comunque una finestra aperta al mainstream, ha la capacità di esprimere un pop suggestivo e sincero con testi personali che catturano l’attenzione, un ottimo album che è anche una speranza nel desolato panorama pop italiano.

(Fabrizio Siliquini)

Ascolta il disco: Spotify

10. LAMANTE

In Memoria Di

[ Artist First ]

La nostra recensione

Ricordi di vetro e ghiaccio quelli di questa ragazza di Schio, classe ’99, che ama i CCCP e sa essere delicata e audace in “La Nostra Prova di Danza” e “Ciao Cari”. Le emozioni violente di “Come Volevi Essere” e “Rossetto”, i sentimenti estremi di “Prima di Te” rivelano il suo essere fuori dal comune, senza filtri, diretta e viscerale.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

9. WHITEMARY

New Bianchini

[ 42Records ]

La nostra recensione

La freschezza sonora di “Dettaglio” e il sound cristallino di “Mi Disp”, vanno a concludere in maniera magistrale un lavoro che potrebbe rappresentare il vero e proprio punto di svolta per la carriera della producer. Già, perché “New Bianchini” si muove su dei territori ancora inesplorati nel panorama alternativo italiano. Altro che musica elettronica fine a sé stessa. Quello di Whitemary è il campionario eclettico e variegato di un artista che sa decisamente il fatto suo. Ascoltare per credere.

(Francesco De Salvin)

Ascolta il disco: Spotify

8. TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD

Christian & Mauro

[ Specula ]

La nostra recensione

Si spostano dietro e davanti la macchina da presa con la morriconiana “Durch Mich” e il testo surrealista di “Menschenentsafter”, “Libelle & Gigant” e “Rimangono” che chiudono un disco solido, da affiancare ai due precedenti. Teo e Blixa camminano sicuri su una strada ben tracciata introducendo una strumentazione sempre più varia al servizio di una collaborazione colta e elegante.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

7. POST NEBBIA

Pista Nera

[ Dischi Sotterranei ]

La nostra recensione

“Kent Brockman” sferza il mondo dell’informazione citando nel titolo il personaggio dei Simpson, chi è in cerca dei Post Nebbia più distorti e aggressivi potrà godersi “Municipio” mentre la dinamica title track unisce pop e new wave come “Notte Limpida” in chiusura. Meno immediato di come potrebbe sembrare a un primo ascolto, “Pista Nera” conferma la particolarità della band padovana, sempre in grado di descrivere le cose da inedite prospettive.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

6. ESTRA

Gli anni venti

[ Moonmusic ]

La nostra recensione

Si confrontano col proprio passato gli Estra, evocato in controluce in dettagli evidenti a chi ne conosce la discografia ma non restano imprigionati in ciò che erano. Guardano avanti, verso il 2026 possibile, descrivono un paesaggio desolante e provano a domandarsi dove ci siamo persi, che cosa siamo diventati, aggrappati a un filo “ma se guardi bene il filo è spinato” in un album che va controcorrente. Pungente, ribelle, profondamente rock.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

5. …A TOYS ORCHESTRA

Midnight Again

[ Santeria ]

La nostra recensione

“Nevermind The Tempo” ha la caratteristica principale di essere assolutamente brillante, un lavoro nel quale i quattro musicisti mettono in mostra una grande qualità nella costruzione dei brani e nel modo con il quale li hanno arricchiti con scelte ritmiche coraggiose e arrangiamenti che hanno sempre un sapore nuovo.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify

4. I HATE MY VILLAGE

Never Mind The Tempo

[ Locomotiv ]

La nostra recensione

“Nevermind The Tempo” ha la caratteristica principale di essere assolutamente brillante, un lavoro nel quale i quattro musicisti mettono in mostra una grande qualità nella costruzione dei brani e nel modo con il quale li hanno arricchiti con scelte ritmiche coraggiose e arrangiamenti che hanno sempre un sapore nuovo.

(Fabrizio Siliquini)

Ascolta il disco: Spotify

3. PINHDAR

A Sparkle On The Dark Water

[ Fruits de Mer ]

La nostra recensione

Per riuscire a gustarsi appieno l’epopea vellutata del nuovo album pubblicato dai Pinhdar, bisogna smarrirsi consapevolmente tra i meandri disincantati di un lavoro che si eleva (sin d’ora) al di sopra della media e che conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, tutte quelle peculiarità che hanno reso i Nostri una delle formazioni italiche dal maggior appeal internazionale.

(Francesco De Salvin)

Ascolta il disco: Spotify

2. ANY OTHER

stillness, stop: you have a right to rememer

[42 Records]

La nostra recensione

Chiaramente diverso rispetto ai suoi lavori passati, questo “Stillness, Stop: You Have A Right To Remember”, non perde nulla sotto il piano della qualità e, sebbene a nostro avviso suoni più pop, è assolutamente gradevole e ricco di dettagli mai banali: il cammino di Any Other è ancora una volta in crescita.

(Antonio Paolo Zucchelli)

Ascolta il disco: Spotify

1. PAOLO BENVEGNU’

È Inutile Parlare D’Amore

[Woodworm]

La nostra recensione

Paolo Benvegnù un po’ come faceva Raymond Carver prova a capire di cosa parliamo quando parliamo d’amore, come gestire la complessità dei rapporti, la giostra dei sentimenti e della giustizia che manca in un mondo dove la tecnologia domina, divide e impera facendo spesso sentire impotenti. Nulla è perduto, si può ancora essere fuori – legge e fuori dal coro, in cerca di una libertà fatta di gesti solo apparentemente inutili ma in realtà ricchi di significato in modo che l’amore diventi evoluzione oltre che sana sopravvivenza.

(Valentina Natale)

Ascolta il disco: Spotify